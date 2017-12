Geburt im Rettungsauto: Sarah hatte es eilig

Am Samstag in der Nacht wurde das Rote Kreuz Purkersdorf zu einer Geburt gerufen. Mutter Carola wurde kurz untersucht und in den Rettungswagen gebracht, um ins Krankenhaus geführt zu werden. Doch schon kurz nach der Abfahrt war den Sanitätern klar: Das geht sich nicht mehr aus.

Der langjährige Notfallsanitäter Clemens Gantar rief den Notarzt und kurz darauf erblickte Sarah Michelle am Parkplatz der Feuerwehr Purkersdorf sowie des ASB Purkersdorf auch schon das Licht der Welt.

Nach der Geburt wurden Mutter und Kind – beide wohlauf – nach Wien ins Krankenhaus gebracht. "Das ist kein alltäglicher Einsatz und ich freue mich, dass alles reibungslos funktioniert hat. Es ist auch ein sehr schöner Moment, wenn man kurz vor Weihnachten mithelfen durfte, ein Kind auf die Welt zu bringen. Ein Einsatz, den wir mit Sicherheit nicht vergessen werden", so Clemens Gantar.

(min)