Geburt mit Pannen: Kleiner Natanael wohlauf

Was für eine aufregende Geschichte für das Familienalbum! Weil Zweifach-Mama Katarina Wehen bekam, rief ihr Partner David beim Roten Kreuz in Schwechat an, bat um einen Krankentransport ins Spital.

Der kleine Natanael ist wohlauf (Bild: Rotes Kreuz Schwechat) Der kleine Natanael ist wohlauf (Bild: Rotes Kreuz Schwechat)

Doch ganz so reibungslos verlief das nicht, denn: Trotz voller Besetzung war an jenem Abend viel zu tun, kein Rettungswagen war frei. Aus diesem Grund wurde ein Auto aus Mödling angefordert.

Um in der Zwischenzeit alles unter Kontrolle zu haben, wurden die First Responder aus Schwechat zur jungen Familie geschickt – und die sahen sofort: Lange wird das nicht mehr dauern.

Und da das Pech manchmal in Serie kommt, hatte der Rettungswagen aus Mödling bei der Hinfahrt auch noch einen Defekt, ein weiteres Auto musste alarmiert werden.

Aber alles kein Problem für die beiden First Responder Martin und Markus. Die hatten nämlich alles im Griff: Gemeinsam entbanden sie den kleinen "Natanael" noch zuhause.

Die nachalarmierte Notärztin musste nur noch einen kurzen Gesundheitscheck vor Ort machen, dann ging es ins Spital.

Und da solche freudigen Ereignisse – auch wenn nicht immer alles glatt läuft – auch für die erfahrenen Helfer nicht Alltäglich sind, durften sie den kleinen Natanael jetzt zuhause besuchen.

