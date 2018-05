Gefilmt! Frecher Dieb plündert Getränkelager

„Lieber Herr Dieb!“, schreibt der Gänserndorfer Lokalbesitzer Andreas Hirsch (52) auf Facebook dem Täter ins Gewissen: „Da der Schaden mittlerweile die 500-€-Marke erreicht hat, würde ich Sie höflichst bitten, mir diesen zu ersetzen.“

Seit gut vier Monaten kommt der schrullige Unbekannte immer wieder zeitig in der Früh mit Kellneroutfit und Umhängetasche in den Lagerraum hinter dem kultigen Lokal „Extremhirsch“, bedient sich an den Getränken – die besten Weine, eine Palette Red Bull und weitere Flaschen sind weg.

„Ich habe meine WC-Anlage umgebaut und im Zuge der Bauarbeiten dürfte er die Chance genutzt haben“, so der Lokalchef. Mit einer Wildkamera wurde der freche Dieb nun aber ertappt, Andreas Hirsch bittet um Hinweise unter der Tel.: 0699/1968 1686.

Auf Facebook dürfte sich der Unbekannte übrigens nicht so oft herumtreiben. Hirsch: "Auch nach dem Posting ist er nochmal gekommen ..."

(wes)