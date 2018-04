Spektakulärer Unfall 10. April 2018 19:26; Akt: 10.04.2018 19:17 Print

Geister-Lkw rammt in Brunn Einfamilienhaus

Ungewöhnlicher Crash in Brunn am Gebirge (Mödling): Ein führerloser Lkw krachte in zwei geparkte Autos, landete dann in einem Einfamilienhaus.