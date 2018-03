Geld-Affäre um die Festspiele in Berndorf

Dunkle Wolken über den beliebten Festspielen in der rund 9.000-Einwohner-Stadt Berndorf. Unter Beschuss: Finanz- und Kulturstadtrat Helmut Wiltschko (SP). Er soll Waren, wie Scheinwerfer und Bühnenelemente, um einen fünfstelligen Eurobetrag bei seiner eigenen Firma angekauft haben, ohne zumindest andere Angebote einzuholen.

"Die Optik ist schief, bei der Gemeinderatssitzung sind viele Fragen aufgetaucht, die geklärt werden müssen", so Bürgermeister Hermann Kozlik (SP) zu "Heute". Eine externe Firma soll nun die Rechnungen und Geldflüsse nochmals prüfen. Nach einem persönlichen Gespräch zwischen Stadtchef und Stadtrat, gab es am Dienstag ein E-Mail von Kozlik an alle Gemeinderäte: Wiltschko, der auch Gerichtssachverständiger ist, wird per 31. März all seine politischen Funktionen zurücklegen.

Von Insidern wird Wiltschko als emsiger Politiker beschrieben, der sich immer für die Festspiele ins Zeug legte. "Heute" gegenüber wollte er sich zu dem Fall nicht äußern, es gilt die Unschuldsvermutung.

(Ros)