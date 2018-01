Gemeinde von Ratten belagert: Ortschef handelt

Speisereste und Küchenabfälle ziehen sie magisch an: Ratten. Vor allem wenn sie frei zugänglich im Garten kompostiert werden. Derzeit kämpft Ringelsdorf-Niederabsdorf mit einer regelrechten Rattenplage.

Umfrage Hatten Sie schon einmal mit Ratten zu tun? Ja, es wurde Gift eingesetzt.

Ja, mein Haustier ist eine Ratte.

Nein, zum Glück nicht.

Ja, meine Katze hat das Tier erledigt.

Ich habe dazu keine Meinung.

Gift wird ausgelegt

SP-Bürgermeister Peter Schaludek teilt dies in einer Aussendung an die Einwohner mit: "Da in unserer Gemeinde eine vermehrte Population von Ratten bemerkt wurde, muss jetzt gehandelt werden. Immerhin können gefährliche Krankheiten von diesen Nagern übertragen werden."

Er glaubt, dass die lästigen Tiere durch kompostierte Küchenabfälle und Speisereste angelockt wurden. In den nächsten Wochen geht es den Nagern an den Kragen. In allen Gebäuden wird - laut NÖN - Gift ausgelegt werden. Auch bei und in Objekten, bei denen noch keine Ratten gesehen wurden. "Um etwaige Schäden vorzubeugen", so der Ortschef.



(hot)