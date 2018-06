Gemeinsames Fest von SP & FP sorgt für Wirbel

In Eintracht leben die Roten unter Bürgermeister Helmut Laab und die Blauen unter Erwin Kube in Stockerau (Bezirk Korneuburg). Offenbar versteht man sich so gut, dass man sogar die Feste gemeinsam feiert – unter dem Titel "Gelebtes Miteinander" veranstalten SPÖ und FPÖ am 22. Juni das 1. Stockerauer Summer Opening.

Auf herbe Kritik stößt das nun bei so einigen. Raasdorfs SPÖ-Gemeinderat Joachim Antl ist außer sich. "Sofortiger Rücktritt von Bürgermeister Laab, raus mit der FPÖ aus der Stadtregierung und ein kompletter Neustart der SPÖ Stockerau mit neuen Leuten! Keine neuen Schulden, keine Sesselkleber, Hände weg von den Gemeindemitarbeitern, kein Stillstand mehr! Schämt euch!", wettert er auf Facebook.

Schnabl: "Bin entsetzt"

Auch SPNÖ-Chef Franz Schnabl kommentierte: "Ich bin entsetzt." Er kündigte für Montag eine Klärung durch Landesmanager Wolfgang Kocevar in Stockerau an.

Die Initiative Grüne Jugend wiederum nimmt die "Party-Kooperation" humoristisch: "Wir gratulieren SPÖ und FPÖ zur Verlobung!"

Bürgermeister-Stellvertreter Erwin Kube bedankte sich indes bei SP-Mandatar Antl für die Aufmerksamkeit und die Werbung.

(nit)