Gerettet: Katze saß auf 12 Meter hohem Baum fest

Der Klassiker unter den Tierrettungseinsätzen der Feuerwehr: Katze auf Baum. In neue Sphären hob das Ganze ein Stubentiger am Sonntag in Breitenfurt. Als die Florianis alarmiert wurde, saß die junge Katze schon in etwa 8 Meter Höhe auf einem Tujenbaum fest und traute sich nicht mehr herunter.

Die Feuerwehr musste improvisieren. (Bild: FF Breitenfurt) Die Feuerwehr musste improvisieren. (Bild: FF Breitenfurt)

Beim Versuch die Katze über eine Leiter vom Baum zu holen, kraxelte diese noch weiter nach oben und konnte mit den vorhandenen Mitteln nicht mehr erreicht werden. So wurde entschieden abzuwarten ob die Katze vielleicht doch noch von alleine nach unten kommt und die Feuerwehr zog wieder ab.

Vorerst. Denn die Katze schaffte es nicht herunter, saß auch Stunden später noch am Baum. Die Feuerwehr kam erneut und musste diesmal mächtig improvisieren. Mit einer Schiebeleiter, welche zusätzlich mittels Leinen gesichert wurde, konnte ein Feuerwehrmann schließlich gesichert aufsteigen und die Katze aus etwa 12 Meter Höhe retten. So wurde die Katze wohlauf an die glücklichen Besitzer übergeben werden.

