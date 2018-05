Gerettete Entenmama adoptierte 13 Waisenküken

Eine besonders brave Stockentenmama ist gerade zu Gast in der Eulen- und Greifvogelstation in Haringsee (Bez. Gänserndorf). Die Ente, die von der Wildtierhilfe Wien gemeinsam mit ihre zehn Küken von einer Dachterasse in Wien gerettet wurde, adoptierte in Haringsee kurzerhand 13 weitere Wuserl.

Diese waren bereits zuvor in Wien gerettet worden, leider ohne ihrer Mama. Insgesamt watscheln jetzt also 23 (!) kleine Küken hinter der Stockente hinterher und freuen sich darauf wieder ausgewildert zu werden.

In Wien passiert es sehr häufig, dass Stockenten im Stadtbereich auf Terrassen, Balkonen oder Flachdächern brüten. Dort sind sie zwar während der Brut ungestört, sobald die Jungen jedoch schlüpfen, können sie ihrer Mutter aber nicht zum nächsten Gewässer folgen und müssen gerettet werden.

(min)