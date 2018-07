Gerüst am Airport stürzte ein: Drei Schwerverletzte

Großeinsatz am Donnerstag beim Flughafen! Gegen 15:30 Uhr stürzte ein Baugerüst ein. Drei Männer, die gerade an der Fassade arbeiteten, fielen in die Tiefe. Zwei verletzten sich dabei schwer, einer unbestimmten Grades.

Die Teams von zwei Christophorus-Hubschraubern, einem Notarztwagen und mehreren Rettungswagen kümmerten sich vor Ort um die Verletzten. Die zwei am schwersten verletzten Arbeiter wurden ins Spital geflogen, der dritte in Notarztbegleitung gefahren.

Der Unfall passierte an der Parkposition "D29", die Männer sind angestellte einer externen Firma, die für Renovierungsarbeiten am Flughafen zuständig ist. Warum das Gerüst einfach einstürzte, ist noch unklar.

(min)