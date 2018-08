Gesucht! Dieb stahl Frau beim Einkaufen Geldbörse

Am 28. Juli stahl ein bislang Unbekannter in einem Einkaufsmarkt in Wolkersdorf im Weinviertel die Geldbörse einer 43-jährigen Frau, samt Dokumenten, Bargeld und einer Kreditkarte. Die Gesamtschaden liegt im dreistelligen Eurobereich.

Der unbekannte Täter versuchte anschließend, gegen 11.15 Uhr, mit der gestohlenen Kreditkarte Geld bei einer Bank in Wolkersdorf abzuheben. Wurde dabei von der Überwachungskamera gefilmt.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg hofft die Polizei nun durch die Fotos auf Hinweise zum Täter. Wer den Mann erkennt, möge sich an die Polizeiinspektion Wolkersdorf, unter der Telefonnummer 05911-3278, wenden.

(min)