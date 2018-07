Gesucht: Niederösterreich gehen die Kraftfahrer aus

Der Trend ist eindeutig: 449 freie Stellen für Kraftfahrer gab es in Niederösterreich mit Ende Juni. 31,7 Prozent mehr als vor einem Jahr und die Tendenz zeigt klar in eine negative Richtung. "Der Beruf ist aufgrund der vielen Auflagen nicht ganz sexy für die Jungen und eine Pensionierungswelle steht bevor, die Branche wird immer älter und es kommt kaum Nachwuchs nach", erklärt WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl.

AMS, Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer wollen dem jetzt gemeinsam entgegenwirken. Im Herbst 2018 startet eine eigene Akademie für Berufslenker in NÖ. Gesucht werden dafür junge Arbeitslose über 20 Jahre, die keine Berufsausbildung haben. Bis 2020 will man so 100 neue Berufslenker ausbilden. Derzeit gibt es in NÖ rund 12.000. "Junge Erwachsene bekommen dabei die Möglichkeit in der halben Lehrzeit einen Lehrabschluss als Kraftfahrer zu absolvieren", so AMS NÖ-Chef Sven Hergovich.

Die Ausbildungskosten übernimmt das AMS, der Lohn beträgt zumindest 753 Euro während der Ausbildung. Die Lehrlinge machen dabei etwa den C-Schein und bekommen eine Vielzahl an weiteren Schulungen (Staplerschein, Erste-Hilfe-Kurs, Gefahrengut, etc.). "Das ist sicher kein reiner Schnellkurs, das Ganze hat wirklich hochwertige Qualität", sagt AKNÖ-Präsident Markus Wieser.



Hergovich, Zwazl und Wieser (v.l.) bei der Pressekonferenz am Dienstag.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)