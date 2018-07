Gewinne: 3x1 Woche "King Size"-Parken am Flughafen

Um Senioren und Familien das Parken am Flughafen zu erleichtern, bietet der Flughafen Wien im Parkdeck 4 auf Ebene 1 jetzt extra breite Parkplätze (3,5 Meter) mit besonders heller Beleuchtung. Der Aufpreis für die "King Size"-Parkplätze, die um ein Drittel größer sind als normale Parkplätze, beträgt 8 Euro pro angefangenem Tag – eine Woche Luxus-Parken kommt damit auf rund 222 Euro.

"King Size Parking" soll das Parken am Flughafen besonders komfortabel machen – ohne lange Parkplatzsuche und ohne Koffer schleppen. Das Angebot richtet sich freilich an ein eher wohlhabenderes Publikum. Wer das königliche Parken einmal umsonst ausprobieren möchte, bekommt via "Heute"-Gewinnspiel auf Facebook die Möglichkeit.

Sag uns einfach in den Kommentaren unter dem Gewinnspiel-Beitrag auf "Heute Niederösterreich" mit wem Du als nächstes auf Urlaub fliegst. Wir verlosen unter allen Teilnehmern 3x1 Woche gratis "King Size"-Parken. Das Gewinnspiel läuft bis Montag, 16. Juli.

Hier geht's zum Beitrag auf Facebook: Klick mich.

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.

