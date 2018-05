Gewinne 1x2 Tickets für den Bison-Grillworkshop

Noch kein Geschenk für den Vatertag? Wenn dein Papa gerne Fleisch isst, dann hätten wir eine Idee, die ihm sicher gefällt: Am Samstag, 23. Juni, findet am Biohof Edibichl in Altenmarkt an der Triesting ein toller Grillworkshop mit Bisonfleisch statt – "Heute" und "AbHof" schicken zwei Leser kostenlos hin.

Ab 10 Uhr zeigen Starkoch Peter Zinter und Hofbesitzer Edi Kocher wie man das edle Fleisch am besten am Kohlegriller verarbeitet. Dazu gibt's auch eine Hofführung, Aperitiv, antialkoholische Getränke, Beilagen und natürlich das Bisonfleisch. Insgesamt dauert der Workshop rund 5 Stunden.

Mitmachen!

Beim Gewinnspiel mitmachen geht schnell und unkompliziert. Poste einfach in den Kommentaren unter dem Facebook-Beitrag ein Emoji, das Du mit deinem Papa verbindest und Du bist bei der Verlosung dabei.

Die Sieger des "Heute"-Gewinnspiels ersparen sich alle Kosten (149 Euro pro Person) für den Workshop, nur die Reise können wir Euch leider nicht abnehmen. Aber auch wenn Du nicht gewinnst, ist der Workshop auf jeden Fall eine Überlegung wert – Tickets gibt's noch ein paar.



Das Gewinnspiel läuft bis Donnerstag, 7. Juni, um 9 Uhr. Der oder die GewinnerIn wird via Facebook-Nachricht verständigt. Im Austausch gegen eine E-Mail Adresse gibt's dann alle Infos und den genauen Ablauf vom Veranstalter per elektronischer Post.

Hier geht's zum Gewinnspiel auf Facebook.

Dieses Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.

(min)