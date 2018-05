Gewitter! Und St. Pölten schwimmt schon wieder

Das schwüle und drückende Wetter setzt dem Raum St. Pölten wieder zu. Nachdem bereits am Mittwoch – wie berichtet – Teile der Landeshauptstadt unter Wasser standen, schüttete es auch am Donnerstag nach Mittag erneut stark.

Die Unmengen an Platzregen in kürzester Zeit führten wieder zu Überschwemmungen. In St. Georgen, Stattersdorf und Ochsenburg stehen ganze Straßenzüge unter Wasser, Keller müssen ausgepumpt werden. Die Florianis arbeiten im Eiltempo.

Auch in Wilhelmsburg musste die Feuerwehr zu einem Unwetter-Einsatz ausrücken.

(nit)