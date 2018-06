Gewitter: Warnstufe Rot für den Raum Krems

Die Wetterwarnung gilt von heute, Montag, 13:10 Uhr, bis 14:40 Uhr. Die Warnung gilt für die Region um Krems.

Aus Westen zieht ein starkes Gewitter über Ihre Region. Im Gewitterbereich kommt es zu Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Beachten Sie mögliche Auswirkungen:

* Bäche und kleinere Flüsse können plötzlich stark anschwellen, stellenweise sogar ausufern.

* Wasser kann in Keller eindringen; Straßen und Unterführungen können vorübergehend unter Wasser stehen.

* Das Abwasser- und Kanalsystem kann vorübergehend überlastet sein.

* Straßenverkehr: Gefahr durch Aquaplaning, heftige Böen und Sichtbehinderungen durch starken Regen.

* In Hanglagen Murenabgänge und kleinere Erdrutsche möglich.

* Bei Hagelschlag Gefahr schwerer Schäden in der Landwirtschaft.

* Kurzzeitige Beeinträchtigungen im öffentlichen Personennahverkehr möglich.

* Schäden durch Gewitterböen, Bäume können entwurzelt oder Äste abgerissen werden.

Es handelt sich hierbei um mögliche Auswirkungen, die von Wetterlage zu Wetterlage variieren können.

(red)