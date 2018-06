Gewitter-Alarm! Österreich kommt nicht zur Ruhe

Aus Westen zieht derzeit ein starkes Gewitter über Niederösterreich und könnte am Abend auch in Wien Halt machen.

Im Gewitterbereich kommt es zu Starkregen, Hagel und Sturmböen, berichtet UBIMET. Bäche und kleinere Flüsse können plötzlich stark anschwellen und stellenweise sogar ausufern.

Auf den Straßen herrscht akute Aquaplaninggefahr, heftige Böen und Sichtbehinderungen durch starken Regen sind möglich. In Hanglagen kann es zu Murgenabgängen und kleinern Erdrutschen kommen.

Vorsicht vor Hagel!

Der Hagel kann zu schweren Schäden in der Landwirtschaft führen und auch Fahrzeuge sowie Gebäude beschädigen. Schäden durch Gewitterböen sind keine Seltenheit. Bäume können entwurzelt oder Äste abgerissen werden.

Wetter-Experten empfehlen, sich nicht Möglichkeiten nicht im Freien aufzuhalten. Suchen Sie zudem nicht Schutz unter einzelnstehenden Bäumen.

Vermeiden Sie den Aufenthalt in Waldgebieten und unternehmen Sie keine Wanderungen durch offenes oder erhöhtes Gelände. Wenn Sie sich im oder auf dem Wasser befinden (baden, surfen, segeln, etc.) sollten Sie unbedingt und unverzüglich an Land gehen.

Auf Verspätungen einstellen

Stellen Sie sich auf Verspätungen von öffentlichen Verkehrsmitteln ein. Bei Autofahrten: umsichtig fahren, auf abgebrochene Äste und Hagelbelag achten, bei Aquaplaning-Gefahr Lenkrad fest umgreifen und keine plötzlichen Beschleunigungs- und Bremsmanöver.

Halten Sie bei Starkregen oder Hagel nach Möglichkeit am Straßenrand oder auf einem Parkplatz an. Bei Hagelgefahr: Auto nach Möglichkeit in die Garage stellen.

Befestigen Sie lose Gegenstände (Blumentöpfe, Gartenmöbel, Sonnenschirm etc.) oder bringen Sie diese in geschlossene Räume. Vermeiden Sie den Kontakt mit Metallzäunen und –geländern.

