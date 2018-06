Gewitter der Warnstufe Rot zieht über Österreich

Über Wiener Neustadt hat sich ein Gewitter gebildet, das nahezu ortsfest ist. Im Gewitterbereich kommt es zu Starkregen, Hagel und Sturmböen. Es hält bis mindestens 12.30 Uhr an. Gefahr herrscht ebenso in der gesamten südlichen Region von Niederösterreich sowie Teilen der Obersteiermark. Die Experten warnen, dass Bäche und kleinere Flüsse plötzlich stark anschwellen, stellenweise sogar ausufern können. Zudem kann Wasser in Keller eindringen; Straßen und Unterführungen können vorübergehend unter Wasser stehen.

Das Abwasser- und Kanalsystem kann vorübergehend überlastet sein. Auf den Straßen herrscht Gefahr durch Aquaplaning, heftige Böen und Sichtbehinderungen durch starken Regen. In Hanglagen sind Murenabgänge und kleinere Erdrutsche möglich. Bei Hagelschlag Gefahr werden schwere Schäden in der Landwirtschaft befürchtet. Kurzzeitige Beeinträchtigungen sind im öffentlichen Personennahverkehr möglich. Schäden durch Gewitterböen, Bäume können entwurzelt oder Äste abgerissen werden!

Halten Sie sich nach Möglichkeit nicht im Freien auf. Suchen Sie nicht Schutz unter einzelnstehenden Bäumen. Vermeiden Sie den Aufenthalt in Waldgebieten und unternehmen Sie keine Wanderungen durch offenes oder erhöhtes Gelände. Wenn Sie sich im oder auf dem Wasser befinden (baden, surfen, segeln, etc.) sollten Sie unbedingt und unverzüglich an Land gehen. Bei Autofahrten: umsichtig fahren, auf abgebrochene Äste und Hagelbelag achten, bei Aquaplaning-Gefahr Lenkrad fest umgreifen und keine plötzlichen Beschleunigungs- und Bremsmanöver.

