Giftköder-Warnung: Benji in letzter Sekunde gerettet

Am Donnerstag machte der herzige "Benji" mit seinem Besitzer einen Spaziergang durch das Strombad Kritzendorf (Katastralgemeinde von Klosterneuburg im Bezirk Tulln), kurz darauf begann der Rüde plötzlich zu erbrechen.

Beim Tierarzt dann die Schocknachricht: Vergiftung!

"Es besteht die Möglichkeit, dass Giftköder im Bereich Beachvolleyballplatz bis Fischerstuben ausgelegt wurden oder werden", will der Besitzer nun seine Nachbarn und Anrainer sowie auch Badegäste, die an sonnigen Wochenenden in Scharen in das nostalgieträchtige Grätzel pilgern, warnen.

"Benji" konnte in letzter Sekunde vom Veterinärmediziner gerettet werden. "Er wird es überstehen", so das Herrl.

