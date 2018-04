Giftler-Duo mit Messer überfiel Frau bei Bankfoyer

Schock für eine Frau am Freitag um 6 Uhr in Gloggnitz (Neunkirchen): Die Dame hatte sich gerade ihre Kontoauszüge geholt, verließ das Bankfoyer und wurde von zwei Maskierten gestoppt. Die beiden Männer hielten ihr ein Messer an und forderten Bargeld. Das Opfer erklärte den beiden, dass sie kein Geld habe, sondern nur Kontoauszüge. Daraufhin flüchtete das Duo.

Die Frau erstattete Anzeige, die Polizei leitete eine Fahndung ein. Die Exekutive hatte sehr scharfe Bilder der Überwachungskamera und konnte zu Mittag bereits zwei Verdächtige festnehmen. Die beiden Männer aus der Suchtgiftszene, österreichische Staatsbürger, dürften Geld für Stoff benötigt haben. Ob das Duo noch weitere Straftaten verübt hat, ist laut "NÖN" noch Gegenstand der Ermittlungen.

(Lie)