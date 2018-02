Global 2000 präsentiert neue Multivisions-Show

Bereits über 20 Jahre bietet Global 2000 multimediale Vorträge zum Thema Umweltschutz für Schulen an und tourt zu jedem Thema drei Jahre lang durch ganz Österreich. Über 1.200 Schulen und 100.000 Schüler werden somit erreicht. Am Freitag wurde das neue Programm "Über-Leben - Du brauchst die Natur" an der HTL St. Pölten präsentiert.

Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ), Global 2000 Geschäftsführerin Leonore Gwessler und Ronald Würflinger, Geschäftsführer der Stiftung Blühendes Österreich, luden zur ersten Präsentation ein. 300 Schüler besuchten die drei Unterrichtseinheiten. Hauptaugenmerk war der Film zum Thema vom preisgekrönten Dokumentarfilmer Udo Maurer.

Kampf gegen Artenverlust

“Der Verlust von Leben auf unserer Erde ist ein Symptom für unseren allzu sorglosen Umgang mit der Umwelt. Dabei sind wir Menschen in vielerlei Hinsicht von einer intakten Natur abhängig“, so Leonore Gewessler, Geschäftsführerin von Global 2000, “der behutsame Umgang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen ist Grundvoraussetzung für ein gutes Leben für uns Menschen und die Bewahrung der Vielfalt unserer Heimat", so Gwessler. Auch Bürgermeister Stadler zeigte sich überzeugt von dem Objekt. Umweltschutz betreffe alle Generationen, es sei wichtig das Bewusstsein dafür weiterzugeben.

Das Programm bietet Nachhaltigkeit

„Über-Leben“, soll bis 2022 1.000 Hektar ökologisch wertvoller Flächen schützen und sichern. “Als erste gemeinnützige Privatstiftung in Österreich, die sich dem Schutz und der Förderung von Biodiversität in Österreich widmet, wollen wir gerade Kinder und Jugendliche für unsere Natur und die Artenvielfalt in Österreich begeistern“ so Ronald Würflinger, Geschäftsführer von Blühendes Österreich. “Artenreiche Blumenwiesen, summende Bienen, singende Vögel und viele Schmetterlinge – das soll auch in Zukunft so bleiben und gerade deswegen ist uns Natur- und Umweltbildung an Schulen ein großes Anliegen.“

(Ros)