Gondel am Semmering soll morgen wieder aufsperren

Die Gondelbahn am "Zauberberg" Semmering-Hirschenkogel war am Dienstag weiterhin nicht in Betrieb. Der Lift steht seit Samstag still, der Grund war ein Gebrechen ("Heute" berichtete).

Doch seit Dienstagabend zeigen sich die Betreiber "hoffnungsvoll", ein Liftbetrieb sei bald wieder möglich: "Das defekte Teil in der Bergstation wurde bereits erfolgreich getauscht, nun warten wir auf das zweite Ersatzteil, welches die Firma Doppelmayr speziell anfertigen musste. Dies wird im Laufe der Nacht geliefert und dann gemeinsam montiert", heißt es in einem Update auf der Semmering-Facebookseite.



Nachtbetrieb morgen möglich

Weiter heißt es: "Auch für den 10.1. müssen wir den Tagbetrieb leider absagen, aber wir hoffen, dass alles nach Plan läuft und wir für den Nachtbetrieb wieder bereit sind! Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und hoffen, dass wir so schnell wie möglich wieder aufsperren können. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, aber die Sicherheit unserer Gäste steht im Vordergrund."

(wes)