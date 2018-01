Semmering 07. Januar 2018 14:05; Akt: 07.01.2018 14:49 Print

Zauberberg-Gondeln stehen nach "Knall" still

Nach einem Zwischenfall in der Bergstation am Samstag steht die Gondelbahn am Zauberberg still. Auch die Rodelbahn bleibt vorerst geschlossen.