Gourmet-Guide: Landhaus Bacher bestes Lokal in NÖ

Teilnehmerrekord im neuen Guide, der auf Basis von Gästebewertungen die besten kulinarischen Adressen des Landes auszeichnet. In Niederösterreich führen in diesem Jahr das "Landhaus Bacher" in Mautern, das "Triad" in Krumbach und das "Mörwald Gourmet Toni M." in Feuersbrunn das Ranking an.

Steirereck mit 100 Punkten

Mehr als 250.000 Votings von rund 18.000 Gästen hat die Falstaff-Redaktion heuer erhalten, bewertet wurden die Kategorien Essen, Service, Weinkarte und Ambiente. Souveräne Nummer eins ist auch in diesem Jahr wieder das "Steirereck".

Das Haus im Wiener Stadtpark wurde von den Falstaff-Testern erneut am höchsten bewertet. Ergebnis: 100 Punkte für Patron und Küchenchef Heinz Reitbauer und damit die Maximalwertung.

Spitzenwerte für Niederösterreich

Mit 99 Punkten hält das geniale "Landhaus Bacher" auch in diesem Jahr die konstant hohe Qualität und darf sich nicht nur über den Landessieg, sondern auch den Platz zwei in der Österreich-Gesamtwertung freuen. Das idyllische "Triad" hält mit 95 Punkten ebenfalls die hohe Position auf den Plätzen zwei in Niederösterreich und neun der Gesamtwertung. Auf den dritten Platz aufrücken konnte mit 94 Punkten das best of Mörwald – "Mörwald Gourmet Toni M."

