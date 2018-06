Gras versteckt: 'Hunter' hatte richtigen Riecher

Erneute Schwerpunktkontrolle in den Schutzzonen in Wiener Neustadt, die – wie berichtet – dazu eingeführt wurden, um die Suchtgiftkriminalität einzudämmen: 58 Personen wurden gefilzt, darunter ein Afghane (26) mit 28 "Baggies" Gras in den Taschen.

Der 26-Jährige, der auch Geld vom Dealen eingesteckt hatte, wurde festgenommen und bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt. Auch ein Betretungsverbot der Schutzzone wurde ausgesprochen.

Zahlreiche Marihuana-Verstecke in Schutzzonen

Auftritt Polizei-Diensthund "Hunter"! Der Partner mit der kalten Schnauze erschnüffelte im Anschluss weitere neun Sackerl mit Gras, die in Verstecken innerhalb der Schutzzonen gebunkert waren.

"Diese konzentrierten Schwerpunktaktionen werden neben den täglichen verstärkten Kontrollen in den nächsten Monaten in den beiden Schutzzonen in Wiener Neustadt weitergeführt werden", heißt es seitens der Landespolizeidirektion NÖ.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(nit)