Niederösterreich 05. August 2018 21:00; Akt: 05.08.2018 15:40

Grausiger Fund: Mann fand Leiche in der March

Grauenhafte Entdeckung am Wochenende in Angern an der March (Gänserndorf): Ein Mann sah im March-Fluss eine Leiche, die Polizei ermittelt.