Grippewelle rollt an: Schon 3.413 Fälle in NÖ

Jetzt schnalzen die Zahlen der Grippekranken in NÖ in die Höhe: In Kalenderwoche 1 waren 2.769 Personen wegen der Grippe im Krankenstand (2.706 wegen grippaler Infekte, 63 wegen echter Grippe) – das waren 18,19 % der Gesamtkrankenstände.

In Kalenderwoche 2 (aktuellste Zahlen) waren bereits 3.413 Menschen bei der NÖ Gebietskrankenkasse wegen der Grippe krank gemeldet (3.255 wegen grippaler Infekte und schon 158 Fälle wegen der echten Grippe). Das waren 19,96 % der Gesamtkrankenstände.

Zum Vergleich: In KW 52 vor dem Jahreswechsel waren es 1.791 Personen (1.759 wegen grippaler Infekte, 32 wegen echter Grippe).

In der Statistik sind wie jedes Jahr nur die bei der NÖGKK versicherten Erwerbstätigen erfasst (keine Pensionisten, Kinder, Versicherte anderer Krankenversicherungsträger).

