Großbrand bei Firma in Traiskirchen

Bei einer bekannten Firma in Traiskirchen (Baden) brach zu Mittag Feuer aus. Ein Teil einer großen Lagerhalle stand in Vollbrand. Die Feuerwehr war sehr schnell am Brandort und hatte somit die Flammen bald unter Kontrolle.

Durch die große Hitzeentwicklung wurden auch einige Fahrzeuge und Werkzeug in Mitleidenschaft gezogen. Eine Schadenssumme ist noch nicht bekannt, es standen fünf Feuerwehren im Löscheinsatz.

(Lie)