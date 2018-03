Große Übung: Bundesheer testet seine Luftstreitkraft

Ab Montag findet in bzw. über Niederösterreich, Wien und der Steiermark die AIREX18 (Air Exercise 2018) statt. An dieser Übung der Luftstreitkräfte des Bundesheeres nehmen rund 350 Soldaten und 20 militärische Luftfahrzeuge teil – für uns heißt das: Nicht wundern, wenn sich bis 23. März in der Luft viel tut.

Die groß angelegte Übung beschäftigt sich mit dem Schutz von militärischer Infrastruktur und dem "Konferenzschutz unter erhöhter Bedrohungsstufe" – also dem möglichst schnellen Evakuieren von Personen aus einem Konferenzort (etwa eine Sitzung des EU-Vorsitzes, wie in diesem Szenario).

Der Ablauf

In der ersten Woche wird ein fiktives Flugbeschränkungsgebiet über dem Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg errichtet. Ziel sei es dabei, diesen Luftraum durch Fliegerabwehrkräfte des Heeres zu überwachen, mögliche Gefahrenpotentiale rechtzeitig zu erkennen und notwendige Maßnahmen umzusetzen.

In der zweiten Woche wird dann die Evakuierung von Personen aus einem Veranstaltungsort geübt. Durch diese Verfahren sollen die Abläufe zur raschen und sicheren Evakuierung von Personen optimiert werden.

(min)