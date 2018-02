Vater, Sohn und Enkel bei Großbrand getötet

150 Feuerwehrmitglieder stehen derzeit in Obergänserndorf (Katastralgemeinde von Harmannsdorf im Bezirk Korneuburg) im Großeinsatz. Zwei Lagerhallen, eine Maschinenhalle und die angrenzende Scheune eines Bauernhofs, gingen dort in Flammen auf, stehen nun in Vollbrand. Dabei konnte drei Personen nur noch tot geborgen werden. Es handelt sich dabei um Vater, Sohn und das Enkerl.

Insgesamt wurden zehn Feuerwehren alarmiert, aufgrund des Ausmaßes kommen auch Drehleitern für die Löscharbeiten zum Einsatz. "Auch mehrere Großtanklöschfahrzeuge wurden angefordert. Es besteht akuter Wassermangel", berichtet Franz Resperger, Sprecher des nö. Landesfeuerwehrkommandos im "Heute"-Gespräch. Es wird noch mit stundenlangen Löscharbeiten gerechnet, das Gebäude ist mittlerweile akut einsturzgefährdet.

Für umliegende Wohnhäuser habe zu keiner Zeit Gefahr bestanden, das landwirtschaftliche Anwesen befindet sich am Ortsrand von Obergänserndorf.

Zirka um dieselbe Zeit auch Großalarm in Hagenbrunn: In einer Großbäckerei kam es zu einer starken Rauchentwicklung in der Produktionshalle. Ein Förderband der Verpackungsanlage dürfte ausgefallen sein, das darauf liegende Brot fing zu brennen an. Zwei Mitarbeiter mussten mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

(nit)