Großeinsatz: Feuer in St. Pöltner Recyclinganlage

Feueralarm am späten Sonntagnachmittag in St. Pölten. Ein Brand in der Recycling-Anlage nahe des Alpenbahnhof löste gegen 16:30 Uhr die Alarmstufe B3 (also die zweithöchste) aus, vier Feuerwehren rückten aus um zu löschen.

Laut ersten Informationen dürfte einer der Müllberge in der Anlage Feuer gefangen haben. Die Feuerwehr St. Pölten-Stadt teilte gegen 17 Uhr auf Facebook mit: "Im umliegenden Bereich um das betroffene Entsorgungsunternehmen kann es durch die massive Rauchentwicklung zu einer Geruchsbelästigung kommen - es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung!"





(min)