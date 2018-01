Niederösterreich 24. Januar 2018 21:00; Akt: 24.01.2018 21:08 Print

Großeinsatz der Polizei und Cobra in Sankt Pölten

Am Mittwoch kurz nach 6 Uhr rückte in St. Pölten in der Julius-Raab-Promenade die Cobra an. Das Bundeskriminalamt ermittelt.