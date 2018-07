Großer Flurbrand hüllte IZ NÖ-Süd in dichten Rauch

In Niederösterreich begann der Arbeitstag heute für viele in mitten von teils dichten Rauchschwaden. Nahe der Firma "Wilo" in Wr. Neudorf geriet ein Acker in Brand, das Feuer breitete sich schnell bis knapp zum Firmengelände aus. Der Rauch zog über große teile des Industriezentrums NÖ-Süd.

Die Feuerwehr Wiener Neudorf wurde aber rechtzeitig verständigt und konnte des Schlimmeres verhindern. Mit Wasserwerfer und großem Tank konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und das Firmengelände beschützt werden. Um die Ausbreitung Richtung Mödling einzudämmen, wurde auch die Mödlinger Feuerwehr zur Verstärkung gerufen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)