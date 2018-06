Großes Feld in Flammen: 5 Feuerwehren im Einsatz

Gleich mehrere Großbrände am Dienstagnachmittag im südlichen Niederösterreich. Während in Schwarzau am Steinfeld (Bez. Neunkirchen) zahlreiche Feuerwehren einen brennenden Hühnerstall mit 40.000 Küken löschen müssen, stehen auch weiter nördlich in Unterwaltersdorf seit 14 Uhr fünf Feuerwehren im Löscheinsatz.

Auf einem Feld brach aus unbekannter Ursache Feuer aus, das sich schnell ausbreitete und zu einem hunderte Quadratmeter großen Flurbrand entwickelte. Die Feuerwehren haben den Brand mittlerweile unter Kontrolle, es wird aber noch nachgelöscht, um ein neuerliches Aufflammen zu verhindern.

(min)