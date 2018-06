Grüne: Keine Stellplätze für Fahrräder in Wr. Neustadt

„Tagtäglich müssen die Radfahrer in Wiener Neustadt nach Parkplätzen suchen. Vor allem in der Innenstadt aber auch am Bahnhof drängeln sich die Räder rund um die wenigen Abstellanlagen. Das gehört dringend geändert“, ärgert sich die Grünen-Chefin aus Wiener Neustadt.

„Um das Fahrrad vor Diebstahl zu sichern, ist es notwendig es auch um einen Balken abschließen zu können. Hier ist die Stadt säumig, ausreichend Plätze zur Verfügung zu stellen. Ständig wird über PKW-Parkplätze diskutiert, die Radfahrer werden aber weiterhin wie Stiefkinder behandelt", ärgert sich Tanja Windbüchler, selbst leidenschaftliche Radfahrerin und somit eine, die es wissen muss.

(Lie)