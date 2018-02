Grüne prüfen Anfechtung der Landtagswahl in NÖ

Am Donnerstag tagte die Landeswahlbehörde, seit gestern Nachmittag ist das Wahlergebnis amtlich – Landtagspräsident Hans Penz verkündete hierzu die Details (mehr dazu hier).

Vier Wochen können nun Einsprüche erhoben werden – und die Grünen Niedersösterreich unter Helga Krismer prüfen jetzt genau das. Der Grund: Die Probleme mit den Zweitwohnsitzern. "Zwei Drittel aller Zweitwohnsitzerinnen in NÖ durften am 28. 1. nicht wählen, weil sie von der neuen ÖVP-Regelung willkürlich gestrichen worden sind", so Helga Krismer, die nun überlegt, die Wahl beim Verfassungsgerichtshof anfechten zu lassen.

Und weiter: "Unzählige Menschen haben versucht am Wahlsonntag trotzdem zu wählen und wurden nicht zugelassen. Diesen Personen ist das Wahlrecht entzogen worden, teilweise wurden sie nicht ordnungsgemäß informiert und/oder einfach aus dem Verzeichnis eigenmächtig gestrichen", so Krismer in einer Aussendung am Freitagvormittag.

(nit)