Grünen im Landtag: Für Krismer "sensationell"

Die Arbeit als Kontrollpartei könne im Bundesland fortgesetzt werden. Die Grüne Listenerste Krismer meinte, jede Stimme sei "ein Auftrag für die nächsten fünf Jahre". Eine absolute Mehrheit in Niederösterreich brauche Kontrollarbeit. "Auch in Zukunft werden wir das Engagement für Tier- und Umweltschutz, gesundes Essen ohne Glyphosat, aber auch den Kampf für das 365 Euro Öffi-Ticket für ganz Niederösterreich weiter führen", so Helga Krismer.

Zum Proporz in Niederösterreich ist Krismer "gespannt, ob man sich nicht doch bewegt". Auch die NEOS haben sich gegen den Proporz ausgesprochen.

Freude bei Mikl-Leitner nach Verkündung der Hochrechnung:

NÖ-Wahl: Freude bei Johanna Mikl-Leitner

(wes)