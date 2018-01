Grund zum Feiern: Ältester St. Pöltner ist 104!

Was er alles schon erlebt hat, können sich andere kaum vorstellen. Doch trotz vieler schmerzvoller Erlebnisse wie Krieg und Gefangenschaft, hat Franz Wielander in 104 Jahren seinen Humor nie verloren und erzählte sogar einige Witze als er zum Jubiläum von Bürgermeister Matthias Stadler besucht wurde. Dieser gratulierte ihm nicht nur zu seinem Geburtstag am 21. Jänner sondern auch zu einem weiteren besonderen Anlass: Er ist der älteste männliche Bürger der Landeshauptstadt.

In St. Pölten leben derzeit 17 Personen, die im 100. Lebensjahr oder darüber sind, zwei davon sind Männer. Die älteste St. Pöltnerin ist Jahrgang 1913.

Der rüstige Senior wohnt immer noch in seinem selbst gebauten Familienhaus und wird von seinem Sohn und seiner Schwiegertochter bestens betreut. Seine Frau verstarb voriges Jahr im hohen Alter von 98. Ihre Kronjuwelenhochzeit zum 75. Hochzeitstag konnten sie aber 2015 noch gemeinsam feiern. Alltägliches kann Franz Wielander sogar selbst erledigen, auch eine Leiter hochklettern um ein Vogel-Futterhäuschen an den Baum zu hängen. Wir ziehen den Hut vor so viel Fitness in diesem Alter und wünschen von Herzen alles Gute und noch viele weitere Lebensjahre.





(Ros)