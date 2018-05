Statzendorf 10. Mai 2018 19:59; Akt: 10.05.2018 17:35 Print

Hackgut in Anhänger entzündete von sich selbst

Heikler Brandeinsatz in Rottersdorf (Bez. St. Pölten) am Donnerstag: In einer Lagerhalle brannte ein Anhänger, das Feuer drohte überzugreifen.