Afghane (26) wurde tot in Zelle gefunden

Verzweiflungstat am berüchtigten "Felsen" im Bezirk Krems: Justizwachebeamte fanden am Abend einen 26-Jährigen leblos in dessen Haftraum in Stein vor.

Der wegen Vergewaltigung sitzende Häftling aus Afghanistan hat sich in seiner Einzelzelle das Leben genommen - er hat sich aufgehängt. Ein Fremdverschulden ist auszuschließen. Stein-Sprecher Günter Ropp bestätigte am Freitag den bedauerlichen Fall,

(Lie)