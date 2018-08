Häftling zündet Zelle an: 4 Verletzte in Justizanstalt

Alarm für Feuerwehr und Justizwache am Donnerstagfrüh in Wr. Neustadt: Ein Häftling verbarrikadierte sich in seinem Zwei-Mann-Haftraum, schob die Kästen vor die Türe, dann zündete der Pole die Matratze an. Sein Zellenkollege war gerade im Hof spazieren.

Es wurde Großalarm ausgelöst, auch die Feuerwehr wurde gerufen. Die Feuerwehr rückte an, bis zum Eintreffen der Florianis war der Brand von den Beamten bereits gelöscht. Die Bilanz: Der Pole wurde schwer verletzt, drei Beamte mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung versorgt werden.

Erst gestern hatte ein Ägypter einen Polen im Gefängnis Wr. Neustadt mit einem Messer attackiert und schwer verletzt ("Heute" berichtete).

(Lie)