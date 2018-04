Hähne ausgesetzt! Tiere flüchteten auf Bäume

Drei in einem Waldstück bei Gänserndorf ausgesetzte Hähne beschäftigten erst vor wenigen Tagen den Verein "Rette dein Huhn" von Nina Hofstädter aus Hainburg an der Donau (Bezirk Bruck an der Leitha). In mühevoller Arbeit fingen die Helfer die drei Gockel ein und brachten sie in Sicherheit.

Hähne flüchteten vor Wildtieren auf Bäume

Nun wurden erneut vier Hähne in den Wäldern um Wiener Neustadt sich selbst überlassen. Eine aufmerksame Passantin entdeckte die orientierungslos umherlaufenden Nutztiere und verständigte Hofstädter. Die Tierfreunde schwirrten sofort aus, um das Federvieh zu finden. Es hockte beim Eintreffen der Retter hoch in den Bäumen. Vermutlich wurden es von anderen Tieren in das Geäst gescheucht, saß dort hilflos fest.

Die engagierten Helfer mussten auf die Bäume klettern, um die vier Hähne zu sichern.

Hähne ausgesetzt, weil sie keine Eier legen?

"Man sollte seine Tiere, wenn man nicht weiß wohin damit, nicht brüten lassen. Wir helfen gerne, wenn es eine Notsituation ist, aber absichtliches Vermehren und dann die Verantwortung für das Tier abschieben zu wollen, oder diese gar Auszusetzen geht gar nicht. Man lässt ja im Normalfall seinen Hund und seine Katze auch nicht jedes Jahr werfen und gibt die männlichen Tiere ab, weil man sich nur die lukrativen Weibchen behalten will", ist Hofstädter sauer.

Derzeit befinden sich die geretteten Tiere auf dem Hühner-Gnadenhof "Pipiland" in Bad Deutsch Altenburg. Nach einer 30-tägigen Frist, in der sich der Besitzer noch melden kann, werden die Hähne vermittelt.

(Red)