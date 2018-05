Hainburg: Feuerwehr und Hunde suchen Vermisste

Eine große Suchaktion nach einer vermissten Frau ist derzeit in Hainburg im Gange: Die 75-Jährige verschwand am Dienstag von zu Hause und wird seither gesucht. Ein Polizeihubschrauber, ein Polizeiboot, zehn Streifen, zahlreiche Feuerwehrmänner, die Suchhundestaffel des Roten Kreuzes und mehrere Freiwillige grasen derzeit jeden Zentimeter der Hainburger Au im Bezirk Bruck an der Leitha nach der Dame ab.

Die 75-Jährige leidet an Demenz, wird mittlerweile seit rund 48 Stunden vermisst.

