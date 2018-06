Niederösterreich 11. Juni 2018 16:00; Akt: 11.06.2018 15:36 Print

Hainfeld: Einbrüche in Kino und Frisörsalon

Ungebetene "Gäste" in einem Kino in Hainfeld (Lilienfeld): Kriminelle brachen ins Stadtkino und auch in ein Frisörgeschäft ein.