Halleluja! St. Pölten hat einen neuen Bischof

Der Kärntner Bischof Alois Schwarz (65) soll dem St. Pöltener Diözesanbischof Klaus Küng nachfolgen. Offiziell bekannt gegeben werden soll die Entscheidung Donnerstagmittag durch den Papst.

"Nach derzeitigem Informationsstand wird der Heilige Stuhl am Donnerstag, den 17. Mai, um 12 Uhr die Ernennung des neuen Bischofs der Diözese St. Pölten bekannt geben", teilte die Diözese St. Pölten - ohne Namensnennung - mit. In diesem Falle werde sich der künftige Diözesanbischof bei einer Pressekonferenz am Donnerstag um 13 Uhr im Sommerrefektorium des St. Pöltner Bistumsgebäudes vorstellen, so die Diözese.

Von Diözesanbischof Alois Schwarz gebe es dazu keine Stellungnahme.

Auch die Regierung schwieg vorerst offiziell zur anstehenden Personalentscheidung. Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal verwies vor dem Ministerrat am Mittwoch auf die Usancen bei der Bekanntgabe. Man wolle der Kirchenleitung im Vatikan nicht zuvorkommen. Üblicherweise werden Bischofsernennungen Mittags im päpstlichen "Bollettino" kommuniziert.

Eingereicht hatte St. Pöltens Bischof Klaus Küng seinen Rücktritt anlässlich seines 75. Geburtstages bereits im Jahr 2015.

Sollte Alois Schwarz tatsächlich von der Diözese Gurk-Klagenfurt nach Niederösterreich wechseln, wird dort ein neuer Posten vakant. Der nächste Bischof, der das Pensionsalter von 75 Jahren erreicht, ist Kardinal Christoph Schönborn in der Erzdiözese Wien.

Noch ist Küngs Nachfolger nicht offiziell vom Vatikan bekannt gegeben. Ziemlich sicher ist aber, dass der gebürtige Niederösterreicher Schwarz in sein Heimatbundesland zurückkehren wird. Die Diözese Gurk-Klagenfurt würde dann wohl längere Zeit ohne offizielles Oberhaupt dastehen. In der Regel übernimmt bis zur Neubesetzung des Postens ein Diözesanadministrator die Amtsgeschäfte.

Die nächste Lücke könnte sich 2020 auftun. Am 22. Jänner wird Wiens Erzbischof Schönborn 75 und erreicht somit das offizielle Pensionsalter in der römisch-katholischen Kirche. Was noch nicht unbedingt seinen sofortigen Abgang bedeuten muss: Auch Klaus Küng in St. Pölten wurde bis zur Ernennung seines Nachfolgers auf unbestimmte Zeit verlängert. Ähnlich verhielt es sich mit Egon Kapellari in Graz.

(red)