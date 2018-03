Handtaschendiebstahl: Täterinnen gesucht

Die Langfinger dürften am 04. Jänner gegen 13.00 Uhr und am 09. Jänner gegen 16.00 Uhr in einer Supermarktfiliale im Gemeindegebiet von Vösendorf auf Streifzug gewesen sein. Gestohlen wurden Handtaschen samt Geldbörsen und Bankomatkarten. Damit war aber noch nicht genug. Mit den gestohlenen Bankomatkarten hoben die drei Frauen kurz darauf, in einer Bankfiliale in Wien Liesing, Geld ab. Gesamtschaden: ein vierstelliger Eurobetrag.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich veröffentlicht nun die Lichtbilder der bisher unbekannten Täterinnen und bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Vösendorf, unter der Telefonnummer 059133-3343.

(Ros)