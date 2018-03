Handybetrug im größeren Stil: Haft für junges Duo

Geschäfte in St. Pölten hatten zwei 21-Jährige abgeklappert, im Auge dabei stets teuere Smartphones. Der Tschetschene gab via Headset die Anweisungen, der Türke ging in den Shop. Acht Mal war das Duo erfolgreich, ergatterte dabei teure Smartphones wie iPhone, Samsung usw. Schaden: rund 9.000 Euro

Der Türke meinte vor Gericht: "Ich wurde dazu gezwungen, er drohte mir und meiner Schwester mit Gewalt." Die Richterin glaubte dem Türken nicht, verurteilte den vorbestraften Tschetschenen wegen gewerbsmäßigen Betruges zu 20 Monaten teilbedingter Haft, den Türken zu vier Monaten bedingter Haft (nicht rechtskräftig).

(Lie)