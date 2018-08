Happy End um blinde Passagierin "Greta"

Beim Öffnen der Ladeklappe eines Klein-Lkw in St. Pölten miaute plötzlich eine Katze aus dem Fahrzeug. Die Katze war wie berichtet viele Kilometer mitgefahren.

Anrainer konnten die Samtpfote einfangen und ins Tierheim nach St. Pölten bringen.

Auf Facebook wurde ein Aufruf gestartet, der Tierschutzverein Sankt Pölten suchte fieberhaft nach den Besitzern.

Am heutigen Sonntag nun das Happy End: "Die Familie hat ihre Katze abgeholt, alle sind überglücklich", so eine Pflegerin des Tierschutzvereins St. Pölten zu "Heute". Die kuriose Story dahinter: Die Besitzer hatten sich im Zuge des Umzuges von einer Möbelkette mittels Klein-Lkw ein Möbelstück nach Hainfeld (Lilienfeld) liefern lassen. Dabei dürfte Katze "Greta" in das Fahrzeug gehuscht sein und fuhr die 33 Kilometer lange Strecke von Hainfeld nach St. Pölten mit.

"Die Familie konnte zweifelsfrei beweisen, dass es sich um ihre Katze handelt", freut sich auch der Tierschutzverein über das Happy End.

