Haus bei Brand evakuiert: Familien gerettet

Sonntag kurz vor Mitternacht in Ebenfurth (Bezirk Wr. Neustadt): Im dritten Stock eines Mehrparteienhauses schrillt kurz vor Mitternacht plötzlich der Brandmelder. Ein Bewohner, der den Alarm bemerkt hatte, ging aus seiner Wohnung, um nachzuschauen, als er bereits im Stiegenhaus Rauch sah. Er schlug umgehend bei den Florianis Alarm.

Beim Eintreffen der Feuerwehrmitglieder vor Ort musste es schnell gehen – während ein Atemschutztrupp sich um das Feuer kümmerte und in die vermeintliche Brandwohnung vordrang, evakuierten die Kameraden das Gebäude.

Kinder ins Freie gebracht

Rund 20 Bewohner mussten ins Freie gebracht werden, darunter zahlreiche Familien. Die Kinder wurden rasch geweckt, in Decken eingewickelt und aus dem Haus getragen.

In der Zwischenzeit konnten die Atemschutzträger der Feuerwehren Ebenfurth und Haschendorf den Brand in der Küche einer Wohnung im dritten Stock lokalisieren, der vermutlich betrunkene Besitzer lag schlafend am Sofa, bemerkte von der Aufregung nichts und wehrte sich sogar, von der Feuerwehr gerettet zu werden.

Mit vereinten Kräften wurde der Mann schließlich aus der Wohnung gebracht, dem Team des Roten Kreuzes Landegg übergeben und nach der Versorgung vor Ort ins Spital nach Wr. Neustadt transportiert.





