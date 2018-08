Bezirk Amstetten 17. August 2018 08:24; Akt: 17.08.2018 08:38 Print

Haus brannte: Mutter und Sohn aus Feuer gerettet

Dramatische Szenen spielten sich am Freitag gegen zwei Uhr früh in Aschbach (Bezirk Amstetten) ab: Ein Wohnhaus stand in Flammen, das angrenzende Stadl brannte nieder.